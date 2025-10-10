La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México ejecutó una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, de 19 años, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de que fuera dado de alta del Hospital Regional 2, en Calzada de las Bombas, Coyoacán, en donde permanecía bajo resguardo desde los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el pasado 22 de septiembre, en donde atacó de manera mortal a un estudiante .

Tras su salida del hospital, agentes de la PDI le notificaron el mandamiento judicial y procedieron a trasladarlo al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se prevé que en las próximas horas comparezca ante un juez de control para determinar su situación jurídica.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el CCH Sur?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión ocurrió el 22 de septiembre dentro de las instalaciones del CCH Sur, cuando Lex Ashton presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel "N", estudiante de 16 años, quien perdió la vida en el estacionamiento del plantel.

Durante el mismo incidente, un trabajador administrativo de 65 años resultó herido al intentar detener al agresor, mientras que otra persona también sufrió lesiones menores. Testigos indicaron que el joven llevaba puesta una capucha al momento del ataque y que, tras la agresión, intentó escapar por los edificios del plantel.

Lex Ashton publicó en sus redes armas con las que realizaría el ataque. Foto: Especial

Luego de su intento de huida, Ashton salto desde una altura considerable dentro del recinto escolar, lo que le provocó lesiones que requirieron atención hospitalaria. Por ello, permaneció bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hasta que su estado de salud permitió ejecutar la orden de captura emitida por un juez de la Ciudad de México.

Detención e investigación

A su salida del hospital, el joven caminaba por su propio pie, con sudadera gris y cubrebocas, cuando fue interceptado por los agentes. Tras la detención, su abogado confirmó que la orden fue cumplimentada conforme al mandato judicial y que se realizará una valoración médica antes de que sea presentado ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer completamente el caso y determinar responsabilidades.

El Ministerio Público continuará recabando testimonios, peritajes y pruebas que permitan sustentar las acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio en contra de Lex Ashton “N”.

