A través de dos mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General del CCH y la dirección del plantel Sur con madres y padres de familia, se dio respuesta a los puntos del pliego petitorio, entregado el 23 de septiembre, informaron autoridades de esa escuela.

En un comunicado, señalaron que se acordó continuar trabajando de manera conjunta con los padres de familia en el seguimiento de las medidas a implementar y se les invitó a integrarse a las brigadas universitarias.

Además, se entregó a la representación de los padres de familia un cronograma de acciones a corto, mediano y largo plazo, así como otros documentos relacionados con los compromisos asumidos.

En la segunda mesa, realizada este lunes en la Sala Audiovisual, autoridades universitarias y padres coincidieron en la disposición de mantener un diálogo constructivo, sumar esfuerzos y asumir compromisos en beneficio de la comunidad educativa.

Entre los acuerdos alcanzados destacan la colocación de luminarias en las inmediaciones de la escuela, gestión de ampliación de rutas de transporte público para el traslado de estudiantes, integración en las brigadas de vigilancia y coordinación para la impartición de pláticas de autocuidado.

