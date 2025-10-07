Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

La mañana de este martes, estudiantes de la fueron desalojados por una amenaza de bomba.

Fuentes de la máxima casa de estudios, informaron que ya concluyó la revisión del plantel por parte de elementos de la , del cuerpo de Bomberos y del Agrupamiento de Zorros de la SSC.

Esta no es la primera vez que la Prepa ha sido evacuada por la presunta presencia de un . El pasado 29 de septiembre, las autoridades del plantel emitieron un comunicado, donde informaron que encontraron un mensaje anónimo en una hoja de papel.

El pasado lunes 6 de octubre, la Preparatoria 6 y la también fueron desalojadas por supuestas amenazas de bomba.

mahc/apr

