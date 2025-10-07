Más Información
Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar
Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS
La mañana de este martes, estudiantes de la Preparatoria 8 de la UNAM fueron desalojados por una amenaza de bomba.
Fuentes de la máxima casa de estudios, informaron que ya concluyó la revisión del plantel por parte de elementos de la policía capitalina, del cuerpo de Bomberos y del Agrupamiento de Zorros de la SSC.
Esta no es la primera vez que la Prepa ha sido evacuada por la presunta presencia de un artefacto explosivo. El pasado 29 de septiembre, las autoridades del plantel emitieron un comunicado, donde informaron que encontraron un mensaje anónimo en una hoja de papel.
Lee también: Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación
El pasado lunes 6 de octubre, la Preparatoria 6 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron desalojadas por supuestas amenazas de bomba.
Tren Maya opera sin permisos completos, reconoce Semarnat; trabaja en regularización y presiona para frenar daños ambientales
mahc/apr