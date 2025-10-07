La mañana de este martes, estudiantes de la Preparatoria 8 de la UNAM fueron desalojados por una amenaza de bomba.

Fuentes de la máxima casa de estudios, informaron que ya concluyó la revisión del plantel por parte de elementos de la policía capitalina, del cuerpo de Bomberos y del Agrupamiento de Zorros de la SSC.

Esta no es la primera vez que la Prepa ha sido evacuada por la presunta presencia de un artefacto explosivo. El pasado 29 de septiembre, las autoridades del plantel emitieron un comunicado, donde informaron que encontraron un mensaje anónimo en una hoja de papel.

El pasado lunes 6 de octubre, la Preparatoria 6 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron desalojadas por supuestas amenazas de bomba.

