La Facultad de Economía de la UNAM, informó que a partir de las 17 horas se reanudarán las actividades académicas y escolares en ese plantel, luego de verificar que no existe riesgo alguno que ponga en peligro la integridad de la comunidad universitaria.

“Pedimos a toda la comunidad tener sensibilidad ante esta situación y brindar apoyo a las personas que se han visto afectadas por la interrupción de actividades, en particular, considerar la reprogramación de evaluaciones y exámenes”, expuso en un comunicado esa facultad que dirige Lorena Rodríguez León.

Lee también Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Explicó que en la madrugada de este jueves se recibió una comunicación anónima en la que se amenazaba con la colocación de un artefacto explosivo en los edificios A y B por lo que para salvaguardar la integridad de toda la comunidad, se activó inmediatamente el "Protocolo en caso de amenaza de artefacto explosivo" y se suspendieron todas las actividades.

Precisó que acorde con dicho Protocolo, se realizó una inspección minuciosa y exhaustiva de las instalaciones del Edificio A y B, en la que participaron los siguientes cuerpos de seguridad y prevención especializada: Agrupamiento Fuerza de Tarea y binomio canino del Gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil UNAM, Bomberos UNAM y Seguridad Universitaria, que comprobaron que no había ningún artefacto explosivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr