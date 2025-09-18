Esta madrugada, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió una amenaza por la colocación de un artefacto explosivo en sus instalaciones.

Ante el reporte, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresó a las instalaciones de la facultad de la UNAM para una revisión de las instalaciones.

Los policías recorren la facultad con personal especializado para detectar cualquier artefacto explosivo, confirmó la SSC.

Por su parte la UNAM informó que las clases se encuentran suspendidas ante la activación de los protocolos correspondientes.

"La suspensión de actividades se mantiene hasta nuevo aviso", informó la Universidad.

“El desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y siguiendo los protocolos de seguridad institucional”, informó la administración de la Facultad de Economía, que también subrayó que la decisión fue tomada en conjunto con la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria.

La UNAM añadió que, tras concluir las inspecciones correspondientes y descartarse cualquier riesgo, las actividades se reanudarán de forma normal durante el turno vespertino.

