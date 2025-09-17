La seguridad en el Colegio de Bachilleres número 20 “Matías Romero”, ubicado en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, fue reforzada luego de que circularan en redes sociales presuntas amenazas a estudiantes del plantel.

De acuerdo con versiones difundidas entre grupos de vecinos y alumnos, un supuesto padre de familia habría advertido que tomaría venganza tras la agresión con arma blanca que sufrió recientemente un joven en la zona. La advertencia, alertaba un posible ataque armado contra la comunidad estudiantil, generó la movilización polícias.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó elementos en las inmediaciones del colegio para resguardar a los alumnos, docentes y personal administrativo. Asimismo, las autoridades escolares implementaron medidas internas para reforzar el control de acceso.

Lee también FES Zaragoza suspende actividades tras recibir un mensaje anónimo con amenazas

Entre las disposiciones adoptadas destacan la instalación de guardias en las entradas principales, donde se exige a quienes ingresen portar credencial vigente y, en el caso de estudiantes, la tira de materias.

Por su parte, el plantel solicitó apoyo adicional a la alcaldía Benito Juárez y a la SSC para mantener la vigilancia tanto al interior como en el perímetro del colegio, con el fin de disuadir cualquier riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL