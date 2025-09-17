Más Información

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la suspensión de actividades en la , luego de que se recibiera un mensaje anónimo con amenazas sobre la presunta colocación de artefactos que pondrían en riesgo a la comunidad universitaria.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se tomó de manera preventiva para garantizar la seguridad de estudiantes, académicos y personal administrativo.

“En la madrugada de este miércoles se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de artefactos qué podrían dañar a integrantes de la comunidad. Por esa razón se activó el protocolo correspondiente y se llevara a cabo la revisión de las instalaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, por lo que suspenden todas las actividades hoy 17 de septiembre de 2025.”, detalló la institución.

Comunicado FES Zaragoza por amenaza. Foto: Especial
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el contenido del mensaje ni sobre la duración de la suspensión. Autoridades universitarias señalaron que mantendrán informados a los integrantes de la FES Zaragoza a través de los canales oficiales de comunicación.

