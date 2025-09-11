Como un gesto de solidaridad ante el incidente ocurrido este miércoles en el puente La Concordia, donde explotó una pipa de gas, que dejó 94 lesionados y ocho fallecidos, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza acudieron al Hospital Doctor Rubén Leñero para entregar aguas, comida y fruta a quienes esperan a sus familiares.

Además de entregar los insumos a personal del hospital para que "ellos lo usen en lo que consideren".

"Nos motivó a venir la solidaridad, empatizar con la situación que acontecía y hacer un llamado a la comunidad a hacer parte del apoyo de la comunidad que se vio afectada", dijo César, alumno de la carrera de ingeniería.

Lee también: Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Alrededor de las 16:00 horas un comité representativo llegó en una camioneta de la FES Zaragoza a las inmediaciones del hospital. Fotos: Darío Luna

Se trató de una jornada de recolección en la FES Zaragoza llevada a cabo de 10:00 a 15:00 horas, donde la comunidad recaudó desde alimentos no perecederos, cereal, agua y material médico.

Alrededor de las 16:00 horas un comité representativo llegó en una camioneta de la FES Zaragoza a las inmediaciones del hospital para ayudar; además de un camión donde descargaron los insumos.

"Se hizo un centro de acopio para que la comunidad se acercara y nos diera los recursos y los insumos y nosotros ayudamos a la recolección y recaudación de esto", explicó.

Lee también: Trabajador del IMSS reparte tortas y agua a víctimas de explosión; muestra solidaridad en hospitales de CDMX

Más de 50 alumnos participaron en la jornada de recolección. Fotos: Darío Luna

Manifestó que fueron más de 50 alumnos quienes participaron en la jornada y que, de acuerdo a la respuesta, esperan que continúe hasta que concluya la emergencia.

"Con la motivación que tuvo la comunidad y el apoyo que tuvimos exhortamos a que la comunidad siga participando en esto y esperemos que aún siga. Va a haber apoyo de algunas otras facultades y que el día de mañana podamos entregar esos insumos", señaló César.

Otros centros de acopio

Además de la FES Zaragoza, diversas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitaron diversos centros de acopio:

FES Aragón

FES Iztacala

Facultad de Psicología

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En los diferentes puntos están recibiendo:

Gasas

Vendas

Torundas de algodón

Cinta de tela

Alcohol

Jabón quirúrgico

Soluciones antisépticas

Pañales para adulto

Alimentos básicos

Agua y/o sueros

Mantas

Impermeables

Productos de higiene personal

Tela transport

Llaves de tres vías

Apósitos Tegaderm

Croquetas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr