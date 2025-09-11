Más Información

Como un gesto de solidaridad ante el incidente ocurrido este miércoles en el , donde , que dejó , alumnos de la Facultad de Estudios Superiores acudieron al Hospital Doctor Rubén Leñero para entregar aguas, comida y fruta a quienes esperan a sus familiares.

Además de para que "ellos lo usen en lo que consideren".

"Nos motivó a venir la solidaridad, empatizar con la situación que acontecía y hacer un llamado a la comunidad a hacer parte del apoyo de la comunidad que se vio afectada", dijo César, alumno de la carrera de ingeniería.

Alrededor de las 16:00 horas un comité representativo llegó en una camioneta de la FES Zaragoza a las inmediaciones del hospital. Fotos: Darío Luna
Se trató de una en la FES Zaragoza llevada a cabo de 10:00 a 15:00 horas, donde la comunidad recaudó desde alimentos no perecederos, cereal, agua y material médico.

Alrededor de las 16:00 horas un comité representativo llegó en una camioneta de la FES Zaragoza a las inmediaciones del hospital para ayudar; además de un camión donde descargaron los insumos.

"Se hizo un centro de acopio para que la comunidad se acercara y nos diera los recursos y los insumos y nosotros ayudamos a la recolección y recaudación de esto", explicó.

Más de 50 alumnos participaron en la jornada de recolección. Fotos: Darío Luna
Manifestó que fueron más de 50 alumnos quienes participaron en la jornada y que, de acuerdo a la respuesta, esperan que continúe hasta que concluya la emergencia.

"Con la motivación que tuvo la comunidad y el apoyo que tuvimos exhortamos a que la comunidad siga participando en esto y esperemos que aún siga. Va a haber apoyo de algunas otras facultades y que el día de mañana podamos entregar esos insumos", señaló César.

Otros centros de acopio

Además de la FES Zaragoza, diversas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitaron diversos centros de acopio:

  • FES Aragón
  • FES Iztacala
  • Facultad de Psicología
  • Facultad de Arquitectura
  • Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
  • Facultad de Derecho
  • Facultad de Economía
  • Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En los diferentes puntos están recibiendo:

  • Gasas
  • Vendas
  • Torundas de algodón
  • Cinta de tela
  • Alcohol
  • Jabón quirúrgico
  • Soluciones antisépticas
  • Pañales para adulto
  • Alimentos básicos
  • Agua y/o sueros
  • Mantas
  • Impermeables
  • Productos de higiene personal
  • Tela transport
  • Llaves de tres vías
  • Apósitos Tegaderm
  • Croquetas

