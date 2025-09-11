Más Información
Como un gesto de solidaridad ante el incidente ocurrido este miércoles en el puente La Concordia, donde explotó una pipa de gas, que dejó 94 lesionados y ocho fallecidos, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza acudieron al Hospital Doctor Rubén Leñero para entregar aguas, comida y fruta a quienes esperan a sus familiares.
Además de entregar los insumos a personal del hospital para que "ellos lo usen en lo que consideren".
"Nos motivó a venir la solidaridad, empatizar con la situación que acontecía y hacer un llamado a la comunidad a hacer parte del apoyo de la comunidad que se vio afectada", dijo César, alumno de la carrera de ingeniería.
Se trató de una jornada de recolección en la FES Zaragoza llevada a cabo de 10:00 a 15:00 horas, donde la comunidad recaudó desde alimentos no perecederos, cereal, agua y material médico.
Alrededor de las 16:00 horas un comité representativo llegó en una camioneta de la FES Zaragoza a las inmediaciones del hospital para ayudar; además de un camión donde descargaron los insumos.
"Se hizo un centro de acopio para que la comunidad se acercara y nos diera los recursos y los insumos y nosotros ayudamos a la recolección y recaudación de esto", explicó.
Manifestó que fueron más de 50 alumnos quienes participaron en la jornada y que, de acuerdo a la respuesta, esperan que continúe hasta que concluya la emergencia.
"Con la motivación que tuvo la comunidad y el apoyo que tuvimos exhortamos a que la comunidad siga participando en esto y esperemos que aún siga. Va a haber apoyo de algunas otras facultades y que el día de mañana podamos entregar esos insumos", señaló César.
Otros centros de acopio
Además de la FES Zaragoza, diversas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitaron diversos centros de acopio:
- FES Aragón
- FES Iztacala
- Facultad de Psicología
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Facultad de Derecho
- Facultad de Economía
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
En los diferentes puntos están recibiendo:
- Gasas
- Vendas
- Torundas de algodón
- Cinta de tela
- Alcohol
- Jabón quirúrgico
- Soluciones antisépticas
- Pañales para adulto
- Alimentos básicos
- Agua y/o sueros
- Mantas
- Impermeables
- Productos de higiene personal
- Tela transport
- Llaves de tres vías
- Apósitos Tegaderm
- Croquetas
