La audiencia inicial por el caso de los dos en el que estaba planeada para este jueves 11 de septiembre fue reprogramada, confirmaron los defensores de la familia de Berenice Giles.

La decisión de que la audiencia había sido reprogramada por autoridades del le fue informado a la defensa de la familia Giles la mañana de este jueves, informaron.

Los abogados también aseguraron que la reprogramación se debe a que varios de los imputados en el caso lo solicitaron ante el Poder Judicial capitalino.

El memorial colocado en honor a Bere y Miguel sigue en pie a la entrada del Parque Bicentenario tras los hechos ocurridos en el festival Axe Ceremonia, el miércoles 9 de abril de 2025. Foto: Jorge Medellín/EL UNIVERSAL
El memorial colocado en honor a Bere y Miguel sigue en pie a la entrada del Parque Bicentenario tras los hechos ocurridos en el festival Axe Ceremonia, el miércoles 9 de abril de 2025. Foto: Jorge Medellín/EL UNIVERSAL

"Esta reprogramación ocurre porque varias de las personas físicas imputadas, ayer a aproximadamente a las 2 de la tarde le solicitan al Poder Judicial que reprograme esa audiencia con el argumento de que no han recibido los videos que forman parte integrante de la carpeta de investigación", afirmó el abogado Fabián Victoria.

En el caso por la muerte de los dos fotógrafos ocurrida el pasado 5 de abril durante el festival Axe Ceremonia hay 3 empresas o personas morales imputadas y aproximadamente 12 personas físicas, informó la defensa de la familia de la fotógrafa Berenice.

La familia Giles ha solicitado que se impute a dos empresas más, y Seguridad Privada Lobos.

Además de que solicitaron una audiencia de omisiones, la cual esta programada para el 29 de septiembre próximo.

La audiencia inicial por el caso de los dos fotógrafos que murieron en el festival Axe Ceremonia se reprogramó para el próximo 19 de septiembre.

Fallecidos tras colapsó de estructura no contemplada en el AXE Festival Ceremonia 2025. Fotos Especiales
Fallecidos tras colapsó de estructura no contemplada en el AXE Festival Ceremonia 2025. Fotos Especiales

Ocesa responde que no participó como organizador

Por su parte, informó que no actuó como promotor, organizador o responsable del evento donde fallecieron los dos jóvenes fotógrafos.

A través de un comunicado, la empresa manifestó que colabora con autoridades en la investigación de los sucesos del festival Axe Ceremonia.

"La empresa colabora para explicar cualquier duda que hubiera sobre los servicios que OCESA prestó como un proveedor más de los muchos que hubo en el evento", informó.

