Este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial por la muerte de los dos jóvenes fotógrafos en el festival Axe Ceremonia, tras caerles una grúa, el pasado 5 de abril.

Ayer, familiares de Berenice se manifestaron a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para exigir que la audiencia inicial, programada para este 11 de septiembre, quedara sin efectos.

La defensa legal de la familia informó que previo a esa audiencia buscaban presentar datos de prueba para que se responsabilice a dos empresas por la tragedia.

“Existen múltiples datos de prueba que demuestran la denegación de justicia, el encubrimiento a Operadora de Centro de Espectáculos S.A. de C.V. (Ocesa) y a Seguridad Privada Lobo por parte de la fiscalía”, aseguró el abogado Fabián Victoria.