En la investigación por la muerte de la fotógrafa Berenice Giles, ocurrida en el festival musical Axe Ceremonia, no se va a encubrir a nadie pero tampoco se van a fabricar culpables, advirtió la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, luego de que la familia de la joven fallecida dijera que la Fiscalía de Justicia capitalina ha negado su petición llevar a la empresa organizadora a responder por omisiones.

Cuestionada durante el informe del Gabinete de Seguridad sobre las solicitudes de la familia de Berenice Giles, una de los dos jóvenes que murieron aplastados por una grúa durante el festival Axe Ceremonia, Bertha Alcalde dijo que la investigación ha sido íntegra y no se protege a nadie.

“Hemos realizado una investigación exhaustiva con más 120 entrevistas, decenas de peritajes, entre muchos otros actos de investigación que se han realizado. Y muy importante, una investigación objetiva, no estamos (sic) nosotros determinados a que no vamos a encubrir nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables, tenemos que ser muy objetivos en la investigación que se está realizando”, afirmó la titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

La familia de Berenice comunicó ayer lunes que la Fiscalía capitalina protege a una empresa que fungió como coorganizadora del festival donde Berenice y su compañero Miguel murieron.

“La Fiscal encargada y su superiora, protegen a una de las empresas organizadoras y otras directamente responsables de su misma propiedad. OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos SA de CV) co-organizadora del festival, y Servicios de protección privada Lobo SA de CV, (LOBO) encargada de la seguridad del festival. Ambas deben TAMBIÉN responder por las omisiones y negligencias que costaron vidas”, expresó la familia Giles a través de un comunicado.

Al respecto, Alcalde Luján también dijo que la empresa encargada del boletaje y de los accesos al festival Axe Ceremonia no está relacionada con el tema de la grúa que cayó y cobró la vida de los dos fotógrafos.

La fiscal aseguró que se está cerca de poder hacer imputaciones y de judicializar el caso por el que murieron los dos jóvenes fotorreporteros.

