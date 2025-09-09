Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres mujeres señaladas como probables responsables de exigir dinero a una vecina del Pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, a cambio de no causarle daño.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Morelos, donde la denunciante relató que varias personas, entre ellas tres mujeres, irrumpieron en su domicilio y le exigieron efectivo bajo amenazas. Además, los implicados sustrajeron dinero guardado en un mueble y dos teléfonos celulares antes de huir del lugar; los hombres lo hicieron en motocicletas y las mujeres a pie.

Lee también: Alcaldía Benito Juárez retira estructuras metálicas que dañan árboles en colonia Del Valle Centro

Tras el aviso, policías auxiliares desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona, logrando ubicar a las tres mujeres en calles cercanas. En una rápida acción, los uniformados les cerraron el paso y las aseguraron.

La víctima reconoció de manera directa a las mujeres, de 23, 27 y 45 años de edad, como las personas que ingresaron a su domicilio y la amenazaron. Por ello fueron detenidas, notificadas de sus derechos y trasladadas ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr