La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que aún se está en espera de los resultados por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), respecto al caso de la mujer de 88 años que perdió la vida en Tlalpan, tras las lluvias del pasado 7 de septiembre.

En conferencia de prensa, la mandataria lamentó el hecho y advirtió que aunque aún no se sabe si estrictamente la muerte de la mujer estuvo relacionada con las lluvias, es muy importante atender, verificar e investigar lo que sucedió a fondo.

“Estamos esperando los resultados todavía de la investigación de la mujer de 88 años que murió en cuanto a las lluvias, no sabemos si estrictamente fue por eso”, dijo.

Brugada Molina explicó que a la FGJ-CDMX le corresponde investigar a fondo el hecho, y determinar si está relacionado con algún asunto de negligencia.

Por otro lado, señaló que el tema de las lluvias debe poner en alerta a todos, no sólo al gobierno sino también a las familias y a todos quienes tienen familiares mayores o que saben que están en un lugar difícil donde puede haber algún accidente.

“No sólo son las lluvias que puedan inundar, también tiene que ver con los lugares que están abajo de espacios de montañas, de alguna ortografía que tengamos en la ciudad y que está en alto riesgo; tenemos que ser corresponsables. Para mí es lamentable este fallecimiento y vamos a esperar a los resultados de las investigaciones y a partir de eso acatar lo que venga”, dijo.

