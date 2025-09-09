La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que haya un aumento de niños abandonados en calles de la Ciudad de México, pese a los casos recientes de bebés que han sido dejados en distintos puntos de la vía pública.

“Consideramos que no ha aumentado el número de niños abandonados, más bien hemos tenido algunos casos -sí recientes- pero no ha habido un aumento”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que en la CDMX hay mecanismos para apoyar a quienes decidan entregar a sus hijos en adopción o brindarles mejores condiciones de vida; además, recordó que su administración brinda apoyos enfocados a la primera infancia.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, aseveró que en los dos casos recientes de bebés que han sido encontrados abandonados en la vía pública ya hay judicializaciones al respecto.

“Creemos que es muy importante dar seguimiento a las investigaciones y muy importante también entender las causas que originaron este tipo de casos; las condiciones de salud en que se encuentran los bebés, saber si fueron objeto de violencia previo al abandono. Son casos muy complejos que tenemos que entender siempre de manera integral”, dijo.

Explicó que la FGJ-CDMX tiene un centro de estancia transitoria en donde pueden estar bebés o niños menores de 12 años en esta situación. Aquí permanecen los pequeños mientras las autoridades localizan a algún familiar o alguien que responda por ellos y en lo que hay coordinación con el DIF para que en los casos en los que no se identifique a familiares, puedan irse a un albergue y se avance en el proceso de adopción del menor.

“Para la Fiscalía es una prioridad seguir mejorando las condiciones de este centro; hemos hecho diversas labores de mejoramiento en la infraestructura, activados en las que están las niñas, los niños, es muy importante para nosotros el bienestar de estos menores”, dijo.

En las últimas semanas se han hecho públicos los casos de tres bebés que fueron abandonados en distintos puntos de la capital del país, entre ellos una bebé que falleció el pasado 28 de agosto, luego de haber recibido atención médica, tras haber sido localizado en unos baños públicos ubicados en el exterior de la estación del Metro UAM-I.

