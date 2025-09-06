Más Información

Una recién nacida fue abandonada en calles de la ; un ciclista que pasaba por la zona la encontró al escuchar el llanto de la bebé.

Ciclista encuentra bebé

El ciclista rodaba por la calzada de Los Misterios, esquina con Euzkaro, en la colonia Industrial, donde escuchó el llanto de un bebé.

Al acercarse, el ciclista vio a la bebé envuelta en una chamarra color guinda, por lo que buscó a la Policía.

Luego del reporte, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar y resguardaron a la recién nacida.

Posteriormente, los servicios de emergencia llegaron a la esquina donde la menor fue abandonada y la trasladaron a un hospital.

Se trata de una bebé de 25 semanas de gestación que presenta síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto.

La bebé se encuentra en estado grave pero estable, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

