Dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de haber causado daños a una unidad del trolebús y de haber agredido a un policía, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Dañan trolebús
Los hechos por los que se les acusa ocurrieron en el cruce de Arcos de Belén y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro.
En ese lugar un chófer del trolebús refirió a policías que tres personas habían dañado el parabrisas del trolebús y luego escaparon.
Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo de búsqueda y ubicaron a los sospechosos cuadras adelante, en el cruce de la calle Luis Moya y la avenida Arcos de Belén.
Al tratar de detenerlos, los hombres y la mujer golpearon a un oficial causándole heridas, pero finalmente fueron detenidos.
La mujer de 37 años y los dos hombres de 38 y 33 años de edad fueron presentados ante un agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc para deslindar sus responsabilidades.
maot