Más Información

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Velocidad, sigilo y letalidad, así son los aviones caza que EU enviará a base aérea de Puerto Rico; sube tensión con Venezuela

Velocidad, sigilo y letalidad, así son los aviones caza que EU enviará a base aérea de Puerto Rico; sube tensión con Venezuela

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de haber causado daños a una unidad del y de haber agredido a un policía, en la .

Dañan trolebús

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron en el cruce de Arcos de Belén y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro.

En ese lugar un chófer del trolebús refirió a policías que tres personas habían dañado el parabrisas del trolebús y luego escaparon.

Lee también

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo de búsqueda y ubicaron a los sospechosos cuadras adelante, en el cruce de la calle Luis Moya y la avenida Arcos de Belén.

Al tratar de detenerlos, los hombres y la mujer golpearon a un oficial causándole heridas, pero finalmente fueron detenidos.

La mujer de 37 años y los dos hombres de 38 y 33 años de edad fueron presentados ante un agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc para deslindar sus responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses