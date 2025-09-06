Dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de haber causado daños a una unidad del trolebús y de haber agredido a un policía, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Dañan trolebús

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron en el cruce de Arcos de Belén y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro.

En ese lugar un chófer del trolebús refirió a policías que tres personas habían dañado el parabrisas del trolebús y luego escaparon.

Lee también Mujer de 74 años sufre accidente cerebrovascular en alcaldía Cuauhtémoc; ERUM realiza operativo de salvamento

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo de búsqueda y ubicaron a los sospechosos cuadras adelante, en el cruce de la calle Luis Moya y la avenida Arcos de Belén.

Al tratar de detenerlos, los hombres y la mujer golpearon a un oficial causándole heridas, pero finalmente fueron detenidos.

La mujer de 37 años y los dos hombres de 38 y 33 años de edad fueron presentados ante un agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc para deslindar sus responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot