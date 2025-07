La familia de Citlali Berenice Giles Rivera y, sus representantes legales, quien murió luego de que le cayera una grúa encima durante el Festival Axe Ceremonia organizado en el Parque Bicentenario, asegura que la empresa Ocesa fue organizadora, promotora y ejecutora del festival, por lo que “contaba con la obligación de garantizar la seguridad de los asistentes y participantes, de conformidad con todas las disposiciones en materia de espectáculos públicos y protección civil”.

En un escrito que entregaron a EL UNIVERSAL, Luis Raúl Giles Martínez y Blanca Lilia Rivera Orozco representados por Jorge Rivera Orozco, Gerardo Guzmán Jiménez y Fabián Alejandro Victoria Rangel, en seguimiento a las notas publicadas en el sitio de internet el pasado 7 de julio, tras una protesta pacífica afuera de la fiscalía capitalina donde pidieron indagar a todas las empresas, incluida Ocesa, y a la postura de dicha empresa negando su participación en los hechos indagados, se indica que dicha empresa fue sancionada por la alcaldía de Miguel Hidalgo.

“Razón por la cual, la empresa fue sancionada como organizador, promotor y ejecutor, así como Ecolive en un procedimiento administrativo con número de expediente 001/2025/ESP en el que se dictó sentencia definitiva de fecha 06 de mayo de 2025, dictada por la alcaldía Miguel Hidalgo”, expone en el documento.

Añade que “también se tienen conocimiento de que, al interior del evento, aunado a que personal de su staff estaba en el parque y ellos participaron en la vigilancia del evento, con al menos 500 elementos, no cuidando la seguridad de los participantes, aun y cuando estaban obligados a cumplir con el programa interno de protección civil”.

En el escrito, la familia y la defensa legal de Giles Rivera indica que la resolución administrativa donde fue sancionada la empresa fue ingresada por la propia autoridad competente, desde el 6 de mayo, en la carpeta de investigación.

De acuerdo con documento que entregó la familia, se lee que “La persona moral La Agencia de los Socios S.A.P.I de C.V., que opera bajo el nombre comercial de “Ecolive” y “Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.”, promotores y organizadores del Espectáculo Público Denominado “Festival Axe Ceremonia 2025”, celebrado en Avenida 5 de Mayo número 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango, Código Postal 112010, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México”, la sanción equivale a un millón 832 mil 868 pesos.

Entre otros motivos por no tener a la vista el aviso o permiso de la alcaldía, al momento de la visita de verificación; por atentar contra la salud, dignidad y seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en los mismo; por no vigilar durante la celebración del espectáculo público se conservara el orden y la seguridad de los asistentes; por no contar con el botiquín y por no cumplir con la normatividad aplicable respecto a la plataforma de tijera.

EL UNIVERSAL publicó que la empresa Ocesa aseguró que no participó en la dirección, decisión ni logística de los hechos que provocaron el incidente y son indagados por la institución.

Sostuvo que la empresa prestó el servicio como un proveedor más de los muchos que hubo en el evento.

“Es importante mencionar que OCESA no fue promotor, organizador ni responsable del evento, y no participó en forma alguna en la dirección, decisión ni logística de los servicios que motivaron los lamentables sucesos que son motivo de la investigación de la autoridad, con quien la empresa colabora para explicar cualquier duda que hubiera sobre los servicios que OCESA prestó como un proveedor más de los muchos que hubo en el evento”, expuso en un comunicado.

Se precisa que no se trató de un comunicado, sino de una postura que dicha empresa hizo llegar a este medio de comunicación.

