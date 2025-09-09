Más Información

La investigación y búsqueda de integrantes del , continúa, así lo confirmó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante el informe del Gabinete de Seguridad.

Tras la detención de María de los Ángeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, la viuda e hija de alias “el Ojos”, el exlíder el Cártel de Tláhuac, aún se busca a otra de las hijas y más miembros con un "cargo menor" dentro del grupo delictivo “que sigue vivo”.

La otra de las hijas del “Ojos” que es buscada es Liliana Pérez Ramírez alias “Li” o “La Voz”, sigue siendo buscada por las autoridades de la Ciudad de México, confirmó Alcalde Luján.

La fiscal destacó que sigue vigente la recompensa por Lilian Pérez Ramírez, una de las hijas de “El Ojos”, líder abatido del Cártel de Tláhuac. (Foto: especial)
“Todavía hay una persona que tiene recompensa vigente y hay algunas personas en la estructura con un cargo menor que vamos a seguir investigando y vamos a seguir deteniendo”, dijo la fiscal Bertha Alcalde.

Durante la presentación del informe del gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, la fiscal de Justicia de la Ciudad de México aseguró que la detención de la viuda y una de las hijas del “Ojos” es una acción muy relevante para al capital.

“Son detenciones muy relevantes para la ciudad, son dos personas que tenían, incluso se ofrecía una recompensa por información vinculada a estas dos personas”, sostuvo.

