Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

Este lunes, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM fueron desalojados presuntamente por una .

De acuerdo con los primeros reportes, alumnos hallaron un mensaje anónimo en los sanitarios del edificio A en el que advirtieron sobre el explosivo.

Ante el hecho, autoridades de la Universidad Nacional activaron los y desalojaron a estudiantes y personal docente y administrativo de las instalaciones.

Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas y las entradas a la facultad se encuentran acordonadas por autoridades universitarias.

Cabe mencionar que la suspensión se da después de que este lunes se retomarían clases, tras el paro que inició la desde el pasado 29 de septiembre en protesta por las constantes .

mahc/apr

