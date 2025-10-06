Más Información
Este lunes, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM fueron desalojados presuntamente por una amenaza de bomba.
De acuerdo con los primeros reportes, alumnos hallaron un mensaje anónimo en los sanitarios del edificio A en el que advirtieron sobre el explosivo.
Ante el hecho, autoridades de la Universidad Nacional activaron los protocolos de seguridad y desalojaron a estudiantes y personal docente y administrativo de las instalaciones.
Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas y las entradas a la facultad se encuentran acordonadas por autoridades universitarias.
Cabe mencionar que la suspensión se da después de que este lunes se retomarían clases, tras el paro que inició la UNAM desde el pasado 29 de septiembre en protesta por las constantes amenazas digitales.
