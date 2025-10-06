La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, luego de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría de la Universidad, de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y del plantel Sur, con una representación estudiantil de dicho centro educativo, concluyó la revisión y respuesta a todos los puntos del pliego presentado el pasado 23 de septiembre.

A través de un boletín informativo, la Máxima Casa de Estudios indicó que imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel.

Aunado a ello, explicó que se presentó un cronograma de actividades para realizar las acciones que se van a implementar y se acordó realizar reuniones periódicas de seguimiento con la representación estudiantil.

Además, detalló que en la reunión, realizada en la Sala Audiovisual, se firmó el documento por parte de la directora del plantel, Susana Lira de Garay, y la Comunidad Organizada CCH Sur.

Regresan a clases 38 planteles de la UNAM

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, señaló que existen 44 planteles, entre facultades y CCHs, de los cuales 38 ya están abiertos y mañana se integraría el número 39.

Destacó que los otros cinco se encuentran en mesas de diálogo con padres de familia y a parti de mañana con los alumnos, entre ellas el CCH Sur, después de lo ocurrido.

Detalló que se espera que a partir del 13 de octubre ya todos se encuentren abiertos.

Detalló que en las mesas básicamente se tratan temas de seguridad y en algunas de las facultades casos más específicos.

"Lo que hacemos en la universidad es que cuando hay problemas de este tipo lo que pasa es que se abren mesas de diálogo [...] Es un trabajo participativo y constante".

