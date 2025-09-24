La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y la policía cibernética, luego de la supuesta amenaza de bomba en la Preparatoria 6, para que investigue el origen de ésta y se proceda en consecuencia.

A través de un boletín informativo, la Máxima Casa de Estudios acusó que en días recientes se han difundido una serie de noticias falsas con respecto a presuntas amenazas de explosivos o presencia de supuestos grupos violentos, que, sostuvo, buscan afectar el desarrollo de las actividades en entidades universitarias, particularmente Preparatorias y CCHs.

Aunado a ello, indicó que en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención.

Además, destacó que “no minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria. Nuestra prioridad es la seguridad de las y los jóvenes, de las y los docentes, así como del personal administrativo”.

Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a informarse por los medios institucionales y las redes sociales oficiales y a no propagar información falsa y verificar siempre la fuente de cualquier versión.

