El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ironizó que lo “encorralaron” entre vallas este domingo, durante el cierre del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino.

“Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron”, dijo el diputado oficialista, en alusión a un presunto “desaire” hacia la mandataria federal el 9 de marzo de este año, cuando convocó a una asamblea ciudadana en el Zócalo ante los amagos arancelarios de Donald Trump.

En aquel evento, la figura de la presidenta Sheinbaum pasó desapercibida por figuras morenistas como Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Luisa María Alcalde, mientras la titular del Ejecutivo caminaba para encabezar el discurso.

Los morenistas “ignoraron” la llegada de Claudia Sheinbaum debido a que se estaban tomando una fotografía con Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El momento fue protagonizado por los coordinadores de Morena en San Lázaro y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente; el coordinador del Verde en la Cámara de Diputados, Manuel Velasco; la presidenta del partido, Luisa Alcalde y el secretario de Organización, Andy López Beltrán.

Morenistas culpan a “la emoción del momento”

Durante la tarde de ese 9 de marzo, Adán Augusto López se disculpó en redes sociales con la Presidenta, ya que “en la emoción del momento, nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria”.

Manuel Velasco, del Verde, secundó al coordinador morenista del Senado, señalando que debido a “la emoción del evento de unidad en el Zócalo”, tampoco escuchó cuando la mandataria federal llegó y pasó junto a ellos.

Ricardo Monreal, por su parte, publicó una disculpa en su perfil de “X”. Sin embargo, rápidamente borró la publicación y optó por resaltar que el mensaje a la nación de Claudia Sheinbaum fue “excepcional”.

“Nada ni nadie puede minimizar su relevancia e impacto en la unidad nacional. Ha roto paradigmas y tomado las mejores decisiones para la nación”, aseveró.

Por ese incidente, la presidenta morenista, Luisa Alcalde, acusó a los opositores de “intentar desviar la atención”:

“Como lo han hecho en otras ocasiones, los opositores pretenden desviar la atención. Un descuido en el protocolo, que no debió pasar, no disminuye ni opaca el cariño que hoy el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país”, dijo.

