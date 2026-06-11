Hoy arranca el Mundial, con México enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Será un Mundial trinacional en medio de una relación bilateral tensa, una frontera altamente politizada, una administración estadounidense obsesionada con migración, seguridad y control, y una FIFA que necesita vender unidad en un mundo fragmentado.

¿Puede un torneo global funcionar como símbolo de unidad cuando uno de sus anfitriones principales gobierna desde la lógica de frontera, sospecha y presión? Georgina González, comentarista deportiva, colaboradora de TUDN y W Radio, nos habla al respecto.

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