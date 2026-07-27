El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció que en las próximas semanas presentará una propuesta para crear una fiscalía especializadas en Delitos contra los Seres Sintientes.

La propuesta contempla una reestructura de la fiscalía general y busca fortalecer la respuesta institucional ante el maltrato animal, así como garantizar que se actúe con todo el peso de la ley.

En los últimos días se han reportado en Coahuila varios casos de maltrato animal, como el de perro Rocky en Saltillo que fue arrastrado por varias calles atado a la camioneta de su dueña. También hace unos días la Policía Ambiental de Saltillo rescató a un perro que había sido enterrado vivo y estaba encadenado. Sin embargo, la noche del domingo se informó sobre su muerte.

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Por el caso de Rocky fue vinculada a proceso su dueña, Liliana “N”, mientras que por la muerte del otro perrito la fiscalía estatal da seguimiento para deslindar responsabilidades.

También hace unos días, en Torreón, se aplicó la primera multa administrativa por maltrato animal por el caso de un perro que estaba en malas condiciones de salud e infestado de garrapatas.

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Según la propuesta del Ejecutivo, es importante contar con una instancia especializada que permita brindar un seguimiento más puntual y eficaz a este tipo de delitos.

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El gobernador destacó que en Coahuila nada ni nadie está por encima de la ley, por lo que, con el propósito de fortalecer la atención y la investigación de estos casos, se creará esta fiscalía especializada.

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Explicó que existen distintos delitos que requieren áreas con capacidades específicas, lo que permitirá investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia el maltrato y la violencia contra los seres sintientes, garantizar su protección y que las penas, que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión, se apliquen de manera contundente y sin impunidad.

LL