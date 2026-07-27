Bajo la dirección técnica de Alex Diego, el Tricolor buscará aprovechar su condición de local para firmar una actuación destacada. Con sedes en Puebla y la Ciudad de México, la Selección Mexicana arrancó el certamen con una sólida victoria sobre Antigua y Barbuda, resultado que reforzó su condición de favorita dentro del Grupo B.

Ahora, el siguiente desafío será Costa Rica, selección que debutó con un triunfo por (1-0) ante Guatemala y que llega con la intención de mantenerse en la pelea por el liderato del sector.

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El conjunto dirigido por Randall Rowe ha mostrado orden y competitividad, además de contar con Keyner Hernández como su principal referente ofensivo.

El duelo también tendrá un ingrediente especial de revancha para los costarricenses, ya que el antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de (1-0) para México en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca.

Con ambos equipos invictos, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

Fecha: Lunes 27 de julio

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Horario: 20:00

Transmisión: ESPN