Chilpancingo.- El alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores murió la noche del domingo a balazos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, en su casa en la comunidad de Santa Cruz, en Huamuxtitlán, en la región de la Montaña de Guerrero.

La forma en la que murió el alcalde no está clara. La Fiscalía General del Estado (FGE) a las 11 de la noche confirmó la muerte de Méndez Flores, pero no dio ningún detalle. Sólo dijo que abrió una carpeta de investigación con “motivo al fallecimiento” del edil.

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Por la muerte de Méndez Flores ha corrido de manera extraoficial dos versiones. La primera: que el edil de manera accidental de dio un balazo cuando manipulaba un arma.

La segunda: que un grupo armado irrumpió a su casa y lo asesinó.

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Ni el ayuntamiento, ni el gobierno del estado y ni la fiscalía ha confirmado o negado alguna de las versiones.

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Méndez Flores fue postulado por el partido Movimiento Ciudadano en este último proceso. Su arribo a la alcaldía estuvo marcado por la violencia. En plena campaña, fue asesinado Abraham Ramírez, padre de su principal contendiente, la candidata de Morena, Rosalba Ramírez García.

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Horas antes de que comenzara la jornada electoral, hombres armados atacaron a balazos la casa de Méndez Flores.

Ya en la alcaldía, fue asesinado Aurelio Méndez que un mes antes le enteró el ayuntamiento a Méndez Flores.

LL