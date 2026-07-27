Juxtlahuaca.- Rufino González fue detenido por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por su probable participación directa en el feminicidio de Delsi A., en la región de la Mixteca de Oaxaca; familiares y autoridades comunitarias exigen justicia por el crimen.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de justicia, los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de julio del 2026, en la comunidad de Nican de la Soledad, ubicado en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Tras una discusión, Rufino agredió a su pareja, con un arma de fuego, lo que le causó lesiones en la cabeza, perdiendo la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo producido por proyectil de arma de fuego.

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“Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Oaxaca – a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca-, inició las investigaciones correspondientes, recabando entrevistas, dictámenes periciales y demás datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado y obtener la orden de aprehensión correspondiente”, indica el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

Según testigos, tras el crimen, Rufino González dijo que su pareja Delsi se había suicidado, sin embargo, la familia de la víctima pidió que se realizará una investigación exhaustiva lo que llevó a las autoridades determinar la detención de probable feminicida.

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“Queremos justicia para Delsi”, “que investiguen bien porque la familia de él sabía de los hechos y no dijeron nada”, “no queremos que el feminicidio de Delsi quedé impune”, han sido algunas de las exigencias de los familiares y de las autoridades. Delsi era madre de dos menores de edad, originaria de San Miguel Cuevas.

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Rufino González fue detenido este fin de semana, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía de Oaxaca.

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Rufino fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

En lo que va del año, han sido asesinadas de manera violenta 47 mujeres, de acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), en más del 50 por ciento de los casos, el feminicidio ha sido perpetrado con arma de fuego.

LL