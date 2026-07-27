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Las fuerzas federales y estatales, lograron el aseguramiento de un tractocamión con aproximadamente 48 mil latas de cerveza de procedencia ilícita, así como la detención del conductor en Tabasco.
A través de un comunicado, las autoridades informaron que el aseguramiento ocurrió sobre la carretera Raudales-Malpaso, a la altura del municipio de Huimanguillo, luego de que las autoridades dieran seguimiento a una denuncia anónima e iniciaran labores de investigación estratégica.
En el lugar detuvieron un tractocamión marca International acoplado a una caja seca y al realizar la inspección del vehículo, las fuerzas de seguridad localizaron dos mil planchas de cerveza de diversas marcas.
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Debido a que el conductor no presentó la documentación requerida para acreditar la legal posesión y transporte del producto, se procedió a su detención.
El detenido, la unidad pesada y el cargamento asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.
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La Fiscalía General de la República, destacó la importancia del intercambio de inteligencia operacional para impedir la circulación de mercancía ilegal en las vías de comunicación del país.
LL
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