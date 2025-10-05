La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la oposición quiere que se distancie de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque desea acabar con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T), pero que eso no va a ocurrir.

Al rendir su informe en el Zócalo capitalino, Sheinbaum criticó que se han empeñado en separarla de López Obrador, en que rompamos el objetivo del movimiento de transformación, "que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México".

"Andrés Manuel López Obrador fue es y será siempre un ejemplo de honradez de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió. Nunca se rindió a los poderosos. Nunca se apartó de sus principios", dijo.

Lee también "Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

Agregó: "Y escúchenlo bien. Su presidenta tampoco lo hará porque tenemos convicciones, tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv