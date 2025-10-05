Más Información
Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO
Claudia Sheinbaum Pardo cierra su gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza", luego de visitar todos los estados de territorio mexicano y a un año de convertirse en la primera mujer Presidenta de México.
Este domingo 5 de octubre, la mandataria federal acude al Zócalo de la Ciudad de México para presentar los avances y retos de su administración. Sigue aquí la cobertura en vivo:
Lee también Alistan Zócalo de la CDMX para celebrar el primer año de gobierno de Sheinbaum; cerrará gira este domingo 5 de octubre
Lee también Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa
Lee también ¿Es feriado el 5 de octubre? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc