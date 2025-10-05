Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO

Claudia Sheinbaum Pardo cierra su gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza", luego de visitar todos los estados de territorio mexicano y a un año de convertirse en la primera mujer Presidenta de México.

Este domingo 5 de octubre, la mandataria federal acude al Zócalo de la Ciudad de México para presentar los avances y retos de su administración. Sigue aquí la cobertura en vivo:

nro/bmc