Como parte del cierre de la gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza" de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo 5 de octubre, alistan el Zócalo de la Ciudad de México.
"A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México", invitó la Mandataria federal.
Pese al clima y amenaza de lluvia por la tormenta tropical "Priscilla", en el Zócalo ya se instaló el templete, bocinas y sillas para cerrar la rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo, a un año de estar en la Presidencia de México.
A las 11:00 horas de mañana se espera que Sheinbaum Pardo encabece "La Transformación Avanza".
Desde las 08:00 horas se tienen contemplados diversos números musicales, como el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, la interpretación de la canción "Llegamos Todas" y la actuación del Grupo de la Secretaría de Marina.
