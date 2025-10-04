Más Información

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Tren de Aragua, el grupo criminal de Venezuela que se dedica al narcotráfico, trata, y extorsión; cae su líder en la CDMX

Como parte del cierre de la gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza" de la presidenta este domingo 5 de octubre, alistan el Zócalo de la Ciudad de México.

"A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la ", invitó la Mandataria federal.

Pese al clima y amenaza de lluvia por la , en el Zócalo ya se instaló el templete, bocinas y sillas para cerrar la rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo, a un año de estar en la Presidencia de México.

Alistan el Zócalo capitalino para cierre de gira de Sheinbaum el 5 de octubre (4/10/2025). Foto: Web Cams
Alistan el Zócalo capitalino para cierre de gira de Sheinbaum el 5 de octubre (4/10/2025). Foto: Web Cams

A las 11:00 horas de mañana se espera que Sheinbaum Pardo encabece "La Transformación Avanza".

Desde las 08:00 horas se tienen contemplados diversos números musicales, como el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, la interpretación de la canción "Llegamos Todas" y la actuación del Grupo de la Secretaría de Marina.

