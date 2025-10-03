Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Después de haber cumplido el pasado 1 de octubre un año en el gobierno, la presidenta estrenó su documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza".

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió el documental de 44 minutos de duración, en el que asegura que "es un estar en este momento, concebir la democracia como la representación del pueblo, que es su gran definición", expresa la Mandataria federal.

Claudia Sheinbaum estrenó documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza" (3/10/2025). Foto: Captura de pantalla
Dice que la es "un proyecto de dignidad", "el pueblo de México recupera su dignidad, México tiene un futuro muy provisorio, hay que seguir con el acelerador".

En las imágenes se destacan las reuniones con su gabinete de Seguridad, sus giras, sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional y su trabajo diario.

Comenta la Presidenta que no se puede descansar porque fue elegida para seis años de mandato "y no se puede perder ni un minuto".

Mira aquí el documental completo:

