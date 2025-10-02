El hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, participa en un parlamento juvenil organizado por el Senado de la República y que fue inaugurado el 1 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara alta.

Jesús Ernesto forma parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Intercontinental, que asisten a este ejercicio promovido por el senador de Morena Saúl Monreal Ávila.

“Hoy acudí al apartamento Juvenil de estudiantes de la Universidad Intercontinental de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental.

“Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”, publicó en redes sociales el legislador, junto a varias fotografías del evento.

En el parlamento juvenil, los participantes tienen clases y un taller de parlamento, de cómo presentar iniciativas, formar comisiones legislativas y debatir en el pleno.

