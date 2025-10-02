Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

El hijo menor del expresidente , Jesús Ernesto López Gutiérrez, participa en un parlamento juvenil organizado por el Senado de la República y que fue inaugurado el 1 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara alta.

forma parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Intercontinental, que asisten a este ejercicio promovido por el senador de Morena Saúl Monreal Ávila.

Lee también

“Hoy acudí al apartamento Juvenil de estudiantes de la Universidad Intercontinental de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental.

“Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”, publicó en redes sociales el legislador, junto a varias fotografías del evento.

En el parlamento juvenil, los participantes tienen clases y un taller de parlamento, de cómo presentar iniciativas, formar comisiones legislativas y debatir en el pleno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses