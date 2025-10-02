Más Información

A unas horas de la marcha conmemorativa de la represión estudiantil del , las vallas metálicas de casi tres metros de altura que protegen Palacio Nacional han sido soldadas para su reforzamiento.

Desde temprano, una cuadrilla de trabajadores han comenzado a soldar las estructuras metálicas que se ubican frente al recinto histórico.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el con vallas se ha hecho desde hace muchos años porque hay grupos de encapuchados que realizan acciones con artefactos peligrosos y quienes han pretendido en varias ocasiones quemar la puerta de .

Manifestó que es mejor poner una barrera física a que haya una confrontación con elementos de la policía de la Ciudad de México.

"Hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones con artefactos peligrosos y que muchas veces han pretendido quemar la puerta de Palacio, en fin.

"Si uno pone policía frente una situación de este tipo, en donde hay agresión, pues va a haber confrontación y además pones en riesgo a la propia policía (…) El problema son estos grupos que hacen acciones violentas y que es mejor poner una barrera física para evitar confrontaciones, accidentes, etcétera, a tener otra situación".

La jefa del Ejecutivo federal consideró que es mejor poner una barrera física a que haya una confrontación con elementos de seguridad.

