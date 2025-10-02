A unas horas de la marcha conmemorativa de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, las vallas metálicas de casi tres metros de altura que protegen Palacio Nacional han sido soldadas para su reforzamiento.

Desde temprano, una cuadrilla de trabajadores han comenzado a soldar las estructuras metálicas que se ubican frente al recinto histórico.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el blindaje a Palacio Nacional con vallas se ha hecho desde hace muchos años porque hay grupos de encapuchados que realizan acciones con artefactos peligrosos y quienes han pretendido en varias ocasiones quemar la puerta de Palacio Nacional.

Manifestó que es mejor poner una barrera física a que haya una confrontación con elementos de la policía de la Ciudad de México.

Lee también Marcha 2 de octubre 2025; consulta ruta, horario y cierres viales

"Hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones con artefactos peligrosos y que muchas veces han pretendido quemar la puerta de Palacio, en fin.

"Si uno pone policía frente una situación de este tipo, en donde hay agresión, pues va a haber confrontación y además pones en riesgo a la propia policía (…) El problema son estos grupos que hacen acciones violentas y que es mejor poner una barrera física para evitar confrontaciones, accidentes, etcétera, a tener otra situación".

La jefa del Ejecutivo federal consideró que es mejor poner una barrera física a que haya una confrontación con elementos de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr