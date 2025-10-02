El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Indicó que para dirigirte a la zona centro de la Ciudad se puede usar como alternativas la estación Allende de Línea 2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

Ante estos cierres de estaciones, el Metro llamó a los usuarios a tomar precauciones y realizar sus traslados con anticipación para evitar mayores afectaciones.

Debido a la realización de la marcha por el 2 de octubre, convocada para iniciar a las 16:00 horas, desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo, no se descartan afectaciones , por la tarde, en el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre el Eje Central.

