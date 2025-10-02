Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Indicó que para dirigirte a la zona centro de la Ciudad se puede usar como alternativas la estación Allende de Línea 2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

Lee también

Ante estos cierres de estaciones, el Metro llamó a los usuarios a tomar precauciones y realizar sus traslados con anticipación para evitar mayores afectaciones.

Debido a la realización de la marcha por el 2 de octubre, convocada para iniciar a las 16:00 horas, desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo, no se descartan afectaciones , por la tarde, en el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre el Eje Central.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses