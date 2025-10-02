Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) y de asociaciones aliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidieron que el protocolo diseñado por las autoridades capitalinas para evitar afectaciones a terceros durante las marchas sea aplicado en todas las manifestaciones, de cara a la conmemoración del 2 de octubre.

Comercios de Eje Central y de calles como República de Cuba y Belisario Domínguez son protegidos con vallas metálicas previo a la marcha del 2 de octubre, en Ciudad de México, el 1 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Comerciantes y trabajadores de negocios en el primer cuadro de la Ciudad de México tomaron medidas como cambio de horario, colocación de protecciones en los establecimientos o el cierre durante este día, como precaución ante el paso de la marcha conmemorativa por la masacre de Tlatelolco.

Con información de Fabián Evaristo

