La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) hizo un llamado al Gobierno capitalino para no permitir que en esta marcha del 2 de octubre se vandalicen o saqueen establecimientos comerciales.
Entre sucursales bancarias, restaurantes y otros comercios.
"Sabemos que no es fácil contener a los llamados grupos negros, pues la línea entre represión y contención es delgada. Sin embargo, conminamos a las autoridades a no tolerar actos vandálicos", señaló.
En un comunicado, pidió a las autoridades hacer respetar el orden y mantenerse alerta ante la posibilidad de que se repitan las agresiones de manifestaciones anteriores.
El Comité 68 ProLibertadores anunció que la mega marcha por los estudiantes de 1968 se llevará a cabo este jueves 2 de octubre de las 16:00 horas. Partirá de la Plaza de las Tres Culturas con destino al Zócalo capitalino. Pasará por Tlatelolco, Avendia Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo.
Esta Cámara recordó que en los últimos tiempos a estas manifestaciones se han adherido grupos de provocadores que "agreden a los transeúntes, causan graves daños a los comercios y al patrimonio cultural e histórico de todos los mexicanos".
"Cada año hemos visto cómo grupos radicales saquean, pintan y destruyen las fachadas de edificios públicos y privados, de sucursales bancarias, restaurantes y establecimientos comerciales", manifestó.
Asimismo la Canaco CDMX hizo un llamado a los comerciantes para cerrar sus establecimientos a partir del inicio de la marcha para evitar pérdidas económicas, así como tener en cuenta el cierre de las diferentes vialidades y tomar medidas de prevención para evitar ser objeto de actos vandálicos en sus negocios y no responder a actos de provocación.
"Los empresarios no nos oponemos a la libre expresión de las ideas, pues se trata de un derecho constitucional. Pero sí rechazamos enérgicamente que las expresiones de algunos grupos sean aprovechadas por personas que poco o nada tienen que ver con las marchas para destruir lo que encuentran a su paso e invisibilizar el motivo legítimo de las mismas", concluyó.
