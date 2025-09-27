El sector empresarial de la Ciudad de México reportó pérdidas de 21.9 millones de pesos tras la marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizada la tarde del viernes.

Marcha afecta 4 mil 527 comercios

Además de las afectaciones económicas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó que la manifestación de este 26 de septiembre afectó a un total de 4,527 comercios, negocios de servicios y de turismo.

Durante la manifestación para conmemorar los sucesos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, algunos asistentes dañaron mobiliario, realizaron pintas y saquearon comercios en el recorrido, que partió del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

La Canaco en la Ciudad de México expresó a través de un comunicado que los actos vandálicos del viernes son reprobables y pidió sean condenados.

“Lamentablemente, el llamado bloque negro aprovechó la manifestación y la inacción de la autoridad para llevar a cabo actos vandálicos, mismos que deben ser condenados de manera enérgica por toda la ciudadanía”, afirmó la Canaco Ciudad de México.

A pesar de las vallas protectoras en cientos de comercios del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, algunos de los asistentes a la marcha por la desaparición de los 43 normalistas realizaron daños.

Lo anterior, daña la imagen de la capital del país de cara al Mundial de Fútbol, a realizarse el año entrante, advirtió la Canaco.

“También deterioran la imagen de seguridad y movilidad de nuestra querida Ciudad de México, una cuestión que nos debe preocupar seriamente, especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2026”.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México también dijo que las marchan para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas “son frecuentemente secuestradas por grupos radicales que buscan sembrar el caos y causar daños a la ciudadanía”.

A un día de la marcha, varios negocios y edificios del Gobierno capitalino y federal siguen resguardados con vallas, mientras que otros ya operan con normalidad.

