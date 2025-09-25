La compra-venta del 25% de las acciones de Banamex revitaliza la competitividad del sector bancario, además de que muestra la confianza que hay sobre el futuro económico e institucional del país, afirmó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Añadió que este cambio en los accionistas es una oportunidad para que se ofrezcan productos financieros más accesibles a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), así como para tener una renovada vocación de servicio que fortalezca el ecosistema formal.

Tras conocerse que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió una cuarta parte de dicha institución bancaria, la Canaco CDMX dijo que es “una operación que representa no solo una inversión estratégica de alto calado”, además de que es muestra de confianza.

Lee también “Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Consideró que la trayectoria de Chico Pardo muestra una visión de largo plazo, capacidad de inversión y vocación institucional, tal y como se ha visto en sectores clave en los que participó como el de infraestructura y transporte.

La Cámara dijo que “apostar por Banamex —una marca con profunda raíz en la historia financiera de México— implica también apostar por una banca más conectada con las necesidades reales de los emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios que sostienen la economía cotidiana”.

“Desde nuestra perspectiva, esta adquisición tiene el potencial de revitalizar la competitividad del sector bancario, especialmente en un momento en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan desafíos crecientes para acceder a financiamiento formal, ágil y justo”, dijo el organismo que representa al sector terciario de la capital del país.

Lee también Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Añadió que “la cercanía de los bancos con el tejido productivo local no es un lujo: es una condición indispensable para el crecimiento sostenido, la formalización económica y la generación de empleo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc