Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una "nueva economía" en México con inteligencia artificial

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Presentan a las mascotas oficiales del Mundial; la de México es un jaguar

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

El empresario, dijo que se animó a comprar la cuarta parte de debido a la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta y su proyecto de país”, dijo el empresario en conferencia de prensa.

En el centro el empresario Fernando Chico Pardo. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Chico Pardo, quien adquirirá 25% de Banamex, dijo que no adquirirá más porcentaje del, además de que reconoció la responsabilidad que significa regresar a Banamex a manos mexicanas. “Regresar al final de mi carrera a Banamex es un sueño”, resaltó.

En ese sentido, Chico Pardo dijo que el futuro del país está en "muy buenas manos", refiriéndose a la presidenta Sheinbaum Pardo, con lo cual se va a fomentar el crecimiento de Banamex, institución financiera que -dijo- tiene mucho potencial para crecer.

“Citi ha hecho un gran trabajo para sentar las bases de que esto suceda, continuar los esfuerzos de Citi y el equipo de trabajo que tengo toda la confianza. Hay mucho trabajo, y en el cliente, hay mucho por hacer en la parte tecnológica al banco, meterle mucha tecnología al banco, que tu celular sea la sucursal Me siento espectacularmente honrado de este proceso”, añadió.

Por su parte, el director general de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú, dijo que de cara al proceso de venta del resto de Banamex, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), podrán participar más empresarios mexicanos, pero Fernando Chico Pardo será el accionista mayoritario.

