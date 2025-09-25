La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la adquisición de 25% de Banamex que hizo el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, en lo que consideró una “transacción legal”.

En su conferencia mañanera de este jueves 25 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la buscaron para informarle y calificó a Chico Pardo como “un hombre de buena reputación”.

“Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi (...) Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%.

“Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió 25% de Banamex, de acuerdo con Citi.

Cabe recordar que Banamex se separó de Citi en diciembre de 2024, luego del proceso de venta que comenzó la firma estadounidense en enero de 2022.

