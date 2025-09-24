El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió 25% de Banamex, de acuerdo con Citi.

Cabe recordar que Banamex se separó de Citi en diciembre de 2024, luego del proceso de venta que comenzó la firma estadounidense en enero de 2022.

La compra por parte del empresario mexicano tendría el visto bueno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue notificada el martes de la transacción.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, y uno en San Juan, Puerto Rico. En abril de este año apareció por primera vez en la lista de Forbes de las personas más acaudaladas del mundo, con un patrimonio estimado en 3 mil 500 millones de dólares, lo que lo ubica como el octavo empresario más rico de México.

Su actividad empresarial inició en el sector financiero. A los 27 años fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa que posteriormente se integró al Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim. En 2003 dejó Inbursa y se convirtió en el accionista mayoritario de Asur, compañía dedicada a la operación de aeropuertos en el sureste del país.

En el ámbito financiero, la venta de Banamex ha sido uno de los procesos más relevantes de los últimos años. El 11 de enero de 2022, Citi anunció que pondría en venta su negocio de banca de consumo en México, que incluye tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, aseguradora, Administradora de Fondos para el Retiro y el acervo cultural de la institución. Bank of America Securities estimó en ese momento que el valor de la operación rondaba entre 10 mil y 12 mil millones de dólares.

Inicialmente se consideró la venta a un comprador individual, con Germán Larrea como uno de los principales candidatos. En mayo de 2023 Citi informó que la desinversión se realizaría mediante una oferta pública inicial en los mercados de valores de Estados Unidos, México o ambos. El 1 de diciembre de 2024 Citi y Banamex se separaron formalmente, por lo que cada institución opera de manera independiente en México.

En un comunicado, Citi informó que en virtud de la transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% (aproximadamente 520 millones de acciones) de las acciones ordinarias en circulación de Banamex a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable con una contraprestación total estimada de aproximadamente de 42 mil millones de pesos.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

Citi recordó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y, como se señaló anteriormente, cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial, propuesta de Banamex seguirá estando guiada por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y la recepción de aprobaciones regulatorias.

“Esta transacción representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo. En consecuencia, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex. Ignacio Deschamps permanecerá como presidente de Banco Nacional de México. Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex”, añadió.

