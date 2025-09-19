Los conciertos de grandes artistas en México disparan las solicitudes de tarjetas de crédito para tener acceso a las preventas, principalmente entre la población joven, según reporta Banamex.

El Director de Tarjetas de Crédito de esa institución bancaria, Rubén Navarrete, afirma que cuando se anuncian fechas de artistas de talla internacional o festivales, el banco registra hasta 150 mil solicitudes de usuarios que quieren adquirir una.

En ese sentido, detalló que mensualmente, el segmento de tarjetas de crédito de Banamex registra crecimientos de 20%, con lo que se mantiene apetito en el mercado, principalmente por la población joven.

Lee también En EU demandan a Ticketmaster por inflar precios de boletos de conciertos

Población joven redefine patrones de consumo: invierte más en experiencias que en bienes materiales

Actualmente, el 26% de la población mundial pertenece a la Generación Z, y el 60% de ellos prefiere invertir en experiencias como viajes o conciertos en lugar de bienes materiales, según estimaciones de Visa.

Ante ello, la forma de entretenerse ha evolucionado desde la pandemia de Covid-19 en 2020.

Los consumidores de eventos en vivo, planifican meticulosamente su asistencia a conciertos, buscando ropa especial y boletos con servicios adicionales como estacionamiento, baños y alimentos; transformando la experiencia a mayor comodidad.

La nueva tarjeta de crédito LineUp contará con un programa de lealtad con cada compra diaria para espectáculos. Foto: archivo

A pesar de que la Generación Z confía en la tecnología y las nuevas empresas para viajar o asistir a eventos, las marcas consolidadas o con trayectoria siguen siendo su opción preferida para las transacciones.

Lee también Pese a desaceleración, se mantiene dinamismo en consumo y uso de tarjetas de crédito: Banamex; va por captar más clientes en supermercados

"La Generación Z está redefiniendo los patrones de consumo. Representan el 26% de la población global y están en camino de convertirse en el grupo de consumidores más influyente del mundo, por lo que es crucial desarrollar productos que resuenen con ellos", comentó Jorge Becil, vicepresidente de desarrollo de negocio de Visa México.

El directivo añadió que las empresas buscan acercarse a los jóvenes ofreciéndoles experiencias positivas, como productos financieros fáciles de usar, ágiles, seguros contra fraudes y que faciliten el disfrute del entretenimiento.

"Existe una enorme demanda por los conciertos; la cantidad de personas que desean asistir es muy alta, ya que, tras la pandemia, los eventos y la música han recuperado su valor", afirmó Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de Ocesa.

Lanzan nueva tarjeta para espectáculos

Este jueves, Banamex, Ocesa y Visa lanzaron en conjunto una tarjeta de crédito diseñada específicamente para los entusiastas de la música, el teatro y los espectáculos en vivo.

Con ella, los clientes acumularán puntos en el programa de lealtad con cada compra diaria, los cuales podrán canjear por boletos y acceder a beneficios como preventas, boletos 2 por 1, descuentos exclusivos y otras ventajas futuras.

Se trata de la tarjeta LineUp que incluye los beneficios habituales de Banamex, como meses sin intereses en diversos establecimientos, disposiciones de efectivo, cargos recurrentes, programas de crédito y acceso a las preventas del banco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc