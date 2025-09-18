Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Canadá y México necesitan trabajar en equipo frente a Trump, afirman expertos ante reunión Carney-Sheinbaum

Canadá y México necesitan trabajar en equipo frente a Trump, afirman expertos ante reunión Carney-Sheinbaum

Una agencia reguladora estadounidense demandó a y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.

"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger a los consumidores de abusos en los precios de entradas.

Lee también

La demanda alega que Ticketmaster, que controla aproximadamente el 80% de la emisión de boletos para grandes conciertos en Estados Unidos, se hizo de "la vista gorda" ante los revendedores que rutinariamente excedían los límites de entradas utilizando miles de cuentas falsas.

La demanda alega que Ticketmaster se hizo de "la vista gorda" ante los revendedores que rutinariamente excedían los límites del precio de las entradas. Foto: Especial
La demanda alega que Ticketmaster se hizo de "la vista gorda" ante los revendedores que rutinariamente excedían los límites del precio de las entradas. Foto: Especial

Desde 2019 hasta 2024 los consumidores gastaron más de 82 mil 600 millones de dólares comprando boletos a través de Ticketmaster, de acuerdo con la FTC.

Según la demanda, documentos internos muestran que Ticketmaster incluso proporcionó soporte tecnológico a los revendedores a través de una plataforma de software llamada TradeDesk, permitiéndoles manejar boletos adquiridos a través de múltiples cuentas para facilitar la reventa.

Lee también

La demanda también apunta a las prácticas de precios de Ticketmaster, alegando que la compañía anunciaba precios de entradas sustancialmente más bajos de lo que los consumidores finalmente pagaban después de tarifas obligatorias y recargos.

Estas tarifas ocultas, que alcanzaron hasta el 44% del costo final del boleto, sumaron un total de 16 mil 400 millones de dólares entre 2019 y 2024, dijo la FTC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses