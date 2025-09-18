Las acciones de Intel en Wall Street subieron este jueves en la mañana un 26% después de que Nvidia (+2.80%) anunciara que invertirá 5 mil millones de dólares en el fabricante de chips para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC.

La entrada de la compañía estadounidense, líder mundial en el diseño de chips para inteligencia artificial (IA), en el capital de Intel forma parte de un acuerdo más amplio que prevé la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes.

Las dos empresas se centrarán en conectar sus respectivas arquitecturas mediante Nvidia NVLink, que combinará las fortalezas de Nvidia en IA y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.

Lee también Nvidia invertirá 5 mil mdd en su rival Intel para proyectos conjuntos de inteligencia artificial

Para los centros de datos Intel fabricará CPU x86 personalizadas para Nvidia que esta última empresa integrará en sus plataformas de infraestructura de IA.

Nvidia comprará las acciones de Intel a un precio de 23.28 dólares. La inversión está sujeta a las necesarias autorizaciones de los organismos reguladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc