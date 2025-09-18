Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Las en Wall Street subieron este jueves en la mañana un 26% después de que (+2.80%) anunciara que invertirá 5 mil millones de dólares en el fabricante de chips para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC.

La entrada de la compañía estadounidense, líder mundial en el diseño de chips para , en el capital de Intel forma parte de un acuerdo más amplio que prevé la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes.

Las dos empresas se centrarán en conectar sus respectivas arquitecturas mediante Nvidia NVLink, que combinará las fortalezas de Nvidia en IA y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.

Lee también

Para los centros de datos Intel fabricará CPU x86 personalizadas para Nvidia que esta última empresa integrará en sus plataformas de infraestructura de IA.

Nvidia comprará las acciones de Intel a un precio de 23.28 dólares. La inversión está sujeta a las necesarias autorizaciones de los organismos reguladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses