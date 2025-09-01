A pesar de un entorno de desaceleración de la economía mexicana, la facturación a través de tarjetas se ha mantenido con buen comportamiento, destacó el director de crédito al consumo de Banamex, Antonio Perdomo.

“En nuestro comportamiento de facturación, en el caso de Banamex, vemos un comportamiento de crecimiento en el gasto de doble dígito. Sí, hay una tendencia muy ligera, pero no es algo que en este momento nos preocupe”, dijo el directivo.

En conferencia de prensa durante la presentación de su nueva tarjeta de crédito en alianza con La Comer, el directivo explicó que en el contexto internacional se sigue viendo al país en un entorno de confianza, donde las empresas siguen apostando con inversiones.

Por su parte, el director de finanzas de La Comer, Rogelio Garza, coincidió en que hay una entorno de menor consumo, pero se mantiene un buen desempeño de la cadena de tiendas.

“La estrategia de diferenciación nos ha permitido crecer arriba del mercado y hemos visto un poco este año algo de desaceleración en el consumo, pero sigue creciendo a muy buen ritmo, de manera muy saludable”, dijo.

El directivo añadió que hasta el momento, no se ha reflejado el impacto por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, con lo cual los precios se han mantenido estables en las tiendas.

“Hasta ahorita no hemos visto nada relevante en ese sentido, pero nos estamos preparando con esta diversificación para ser más resilientes”, dijo el directivo de la Comer.

Buscan atraer con tarjetas y beneficios

Banamex, Grupo La Comer y Mastercard anunciaron el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito, dirigida a clientes del programa de lealtad de la cadena de autoservicio y de nuevos usuarios.

El producto estará disponible en las 90 tiendas de Grupo La Comer y permitirá a los clientes acumular y redimir beneficios de manera digital. Con esta tarjeta se otorgarán bonificaciones en dinero electrónico y timbres de su programa de recompensas.

Al cierre de julio de 2025, Grupo La Comer consolidó una base activa anual de 1.1 millones de clientes con su programa de lealtad “monedero naranja”, lo que implica un crecimiento de cuatro veces más que en los últimos 5 años.

