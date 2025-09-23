La presidenta Claudia Sheinbaum cierra su primer año de gobierno con niveles récord de popularidad, donde las últimas encuestas muestran la ubican, en términos generales, como la mandataria con los niveles más altos de aprobación promedio hasta ahora, apuntó Banamex.

De acuerdo con la firma financiera, la aprobación a los programas sociales es el elemento central de su popularidad; sin embargo, la evaluación de su gobierno muestra tendencia a la baja, donde el manejo en la relación con EU también le ha dado el apoyo de la población.

“La presidenta es significativamente mejor calificada que su gobierno, cuya evaluación de desempeño muestra tendencia a la baja. Las tensiones de la relación con EU y el temple que ella ha mantenido frente a Trump también contribuyen a generarle respaldo social, así como el activismo gubernamental en temas de combate al crimen y la corrupción”, aseguró la firma financiera como parte de su análisis.

Al revisar varias encuestas publicadas sobre la popularidad de la presidenta Sheinbaum, Banamex resaltó que en cuatro de los últimos cinco meses previos a cumplir un año en la presidencia, su popularidad había registrado descensos consecutivos.

“Sin embargo, las encuestas de aprobación presidencial publicadas en agosto registraron datos de recuperación”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante gira de su Primer Informe de Gobierno en Veracruz, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

La firma financiera apuntó que en el promedio de todas las encuestas de agosto, añadió, 73% de los mexicanos aprobó el trabajo de Sheinbaum al frente de la presidencia y 23% lo desaprobó, esto implica un balance neto (aprobación menos desaprobación) favorable de +50 puntos porcentuales que, comparado con julio, representa una mejora de dos puntos porcentuales netos.

“La mandataria mantiene un nivel de popularidad mayor a 70%. Esto constituye un récord en la serie del indicador, que comenzó a construirse con datos comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En momentos equivalentes, AMLO, Fox y Calderón presentaban un nivel promedio de popularidad cercano a 60%, mientras que las de Peña y Zedillo, se ubicaban por debajo de 50%. Sheinbaum está cerrando su primer año de gobierno con el mayor nivel de aprobación”, resaltó.

Añadió que lo peor evaluado, en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, de acuerdo a las encuestas, es el manejo de la inseguridad, mientras las amenazas injerencistas de Trump preocupan a los mexicanos, pero se sienten defendidos por la mandataria.

“Cuando, a principios de agosto, Trump firmó la orden de combatir a los cárteles del narcotráfico incluso dentro de territorio mexicano, la atención y preocupación por el tema aumentó en México. La posición oficial ha sido rechazar cualquier esquema de intervención. Sheinbaum asegura que su gobierno no aceptará injerencias pero que mantiene esfuerzos colaborativos con el gobierno de EU en muchos frentes, incluido el de la seguridad”, recordó la firma.

