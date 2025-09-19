MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El diputado Juan Zavala (MC) presentó una solicitud de juicio político en contra de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, acusada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de participar en una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

La demanda fue presentada esta tarde, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en contra de la expresidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California del 2019 a 2021.

“Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de “Los Mayitos” mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito.”, informó Zavala en su cuenta de X.

Araceli Brown fue presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California. Foto: Especial

En caso de que se sometiera a juicio político a Brown Figueredo, y la resolución fuera condenatoria, se podría destituir a la diputada morenista. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, añadió el diputado emecista.

Ayer, la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo negó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y aseguró que no le han notificado que haya una investigación en su contra por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, o que le hayan bloqueado sus cuentas bancarias.

