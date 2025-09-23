Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Más Información

La (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes los utilicen para cometer el anunció la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, para presentar los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, dijo que dicha modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios.

“En materia de juegos y sorteos hay interés de esta secretaría por cambiar la ley de la materia, vigente desde 1947, son 78 años sin ninguna modificación, sin actualizarse a pesar de que los avances tecnológicos les impactan. Se trabaja en una legislación que dé certeza a sus inversiones y sancione los posibles ilícitos relacionados con el lavado de dinero”, explicó en tribuna.

Añadió que al tomar el cargo en la Segob, se reunió con los empresarios del ramo, para acordar cero tolerancia a la corrupción.

“El primer acuerdo, no corromper a los servidores públicos de Gobernación, la secretaria no tiene representantes ni intermediarios, y que denuncien si alguien les extorsiona”, expresó.

Rodríguez dijo que la Seretaría de Gobernación está “en la disposición de revisar y regularizar la situación de sus empresas, siempre y cuando paguen sus impuestos”.

La titular de la Segob también se refirió a los presuntos casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios del gobierno o de las Fuerzas Armadas, y aseguró que no habrá impunidad en los casos.

“Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionan la confianza del pueblo, la señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme, habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”, afirmó.

