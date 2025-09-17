Los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral se reunirán con la comisión presidencial encargada de redactar la próxima reforma electoral.

La reunión sería el jueves en la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con fuentes del tribunal.

El encuentro será por invitación de la comisión presidencial, que encabeza Pablo Gómez, a todas las magistraturas para que expongan sus puntos de vista de la reforma.

Lee también México anhela un Poder Judicial que de legalidad más allá de filias y fobias: Kenia López

La Comisión tiene como propósito planear la realización de foros en todo el país para delinear la reforma en materia electoral propuesta por el Ejecutivo federal.

Sin embargo, hasta el momento, no todas las magistraturas han confirmado su asistencia al evento.

Lee también Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em